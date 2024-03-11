МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 982 подписчика

Самый провальный год гиперзвука США. Ракета LRHW запорола все старты. В России, тем временем, встали в строй новые "Цирконы" и "Авангарды"

Самый провальный год гиперзвука США. Ракета LRHW запорола все старты. В России, тем временем, встали в строй новые "Цирконы" и "Авангарды"

2,9K прочитали В начале этого десятилетия один из генералов стратегического командования США заявил, что у Америки есть десятки программ гиперзвукового оружия, которые могут быть реализованы в самые короткие сроки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх