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Настроение ТВ

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Улётный хит-просвет

Улётный хит-просвет

Москва, 2004 год. Основатель группы "A’Studio" Байгали Серкебаев в отчаянии. Вокалистка Полина Гриффис, которая только недавно сменила фронтмена Батырхана Шукенова, тоже решила уйти, а значит опять нужно искать новую певицу.

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