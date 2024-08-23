Улётный хит-просвет

Москва, 2004 год. Основатель группы "A’Studio" Байгали Серкебаев в отчаянии. Вокалистка Полина Гриффис, которая только недавно сменила фронтмена Батырхана Шукенова, тоже решила уйти, а значит опять нужно искать новую певицу.