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Петербургский дневник

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Хореографический ансамбль «Фантазеры» из Московского района Петербурга победил на Всероссийском турнире Dance Life

Хореографический ансамбль «Фантазеры» из Московского района Петербурга победил на Всероссийском турнире Dance Life

Кроме золотой медали артисты получили призовые - 100 тысяч рублей Хореографический ансамбль «Фантазёры» ПМК «Октябрь» Молодежного центра Московский в Петербурге победил на Всероссийском хореографическом турнире Dance Life в Волгограде Как рассказали в администрации Московского района Северной столицы, это выдающееся достижение, которое заслуживает особого признания.

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