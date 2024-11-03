Хореографический ансамбль «Фантазеры» из Московского района Петербурга победил на Всероссийском турнире Dance Life

Кроме золотой медали артисты получили призовые - 100 тысяч рублей Хореографический ансамбль «Фантазёры» ПМК «Октябрь» Молодежного центра Московский в Петербурге победил на Всероссийском хореографическом турнире Dance Life в Волгограде Как рассказали в администрации Московского района Северной столицы, это выдающееся достижение, которое заслуживает особого признания.