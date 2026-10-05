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ИА Регнум

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Вопреки травле: в парламент Латвии прорвалась русская партия

Вопреки травле: в парламент Латвии прорвалась русская партия

3 октября в Латвии состоялись парламентские выборы. Власть и спецслужбы скоординированно давили на оппозиционную политическую силу «Суверенная власть».

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