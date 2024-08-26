Российские НПЗ резко увеличили экспорт мазута в августе

Российские НПЗ в августе резко увеличили экспорт мазута. За первые 23 дня текущего месяца Россия экспортировала 1,1 миллиона баррелей в сутки, что на 200 тысяч тонн превышает объем поставок месяцем ранее.
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