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Всё о женщинах

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53-летняя актриса показала снимки в купальнике без фотошопа

53-летняя актриса показала снимки в купальнике без фотошопа

Американская актриса и фотомодель Брук Берк показала снимки в купальнике без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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