See IT Now

6 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Елена Ханга, Парфенюк, Кискин, Тарлецкий (Исторический Квиз-Стендап) Елена Ханга, Парфенюк, Кискин, Тарлецкий (Истори...Елена Ханга, Парф...

Новый Mercedes E-Class: САМЫЙ технологичный Mercedes!

Новый Mercedes E-Class: САМЫЙ технологичный Mercedes!

#carwow #mercedes Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Вот и он - новый Mercedes E-Class! Mercedes приподняли завесу тайны над главным соперником BMW 5 Series и Audi A6 - и это самый длинный и широкий E-Class! Но стал ли он лучше своего предшественника? Давайте посмотрим… Для начала, снаружи новый E-Class точно не спутать с более старыми.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх