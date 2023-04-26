Новый Mercedes E-Class: САМЫЙ технологичный Mercedes!

#carwow #mercedes Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Вот и он - новый Mercedes E-Class! Mercedes приподняли завесу тайны над главным соперником BMW 5 Series и Audi A6 - и это самый длинный и широкий E-Class! Но стал ли он лучше своего предшественника? Давайте посмотрим… Для начала, снаружи новый E-Class точно не спутать с более старыми.