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Газета.ру

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Врач Петрова: головную боль нередко лечат с помощью профилактической терапии

Врач Петрова: головную боль нередко лечат с помощью профилактической терапии

В большинстве случаев головная боль является самостоятельным заболеванием, однако в некоторых случаях она становится следствием другого недуга.

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