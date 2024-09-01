- В Казахстане каждый мечтает покорить Хан-Тенгри, так же, как каждый японец хотя бы раз думал о восхождении на гору Фудзи.
Хан-Тенгри
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- В Казахстане каждый мечтает покорить Хан-Тенгри, так же, как каждый японец хотя бы раз думал о восхождении на гору Фудзи.
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