Сенатор Пол: правительство США потратило $900 млрд на сомнительные расходы

Сенатор США Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) опубликовал доклад, согласно которому правительство Соединенных Штатов потратило в 2023 году около $900 млрд из средств налогоплательщиков на сомнительные статьи расходов.
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