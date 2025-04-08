«Невиданная финансовая подушка»: Россия почти компенсировала потерю золотовалютных резервов

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Судьба золотовалютных резервов, замороженных за рубежом, остается неопределенной. Европейский союз не исключил использования части средств для помощи Киеву или для финансирования реконструкции после окончания конфликта.

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Комментарии
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СК
Сергей Крюков
инфляция теперь считается компенсацией....урррряяяя....
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