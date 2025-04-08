«Невиданная финансовая подушка»: Россия почти компенсировала потерю золотовалютных резервов

Судьба золотовалютных резервов, замороженных за рубежом, остается неопределенной. Европейский союз не исключил использования части средств для помощи Киеву или для финансирования реконструкции после окончания конфликта.
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