Как вернуть деньги, потраченные на образование, секции и кружкиПодросток оплачивает онлайн-покупку банковской картой с ноутбука, сидя на диване домаPaeGAG/Shutterstock/FOTODOM Налоговый вычет на обучение — это отличная возможность сэкономить семейный бюджет.