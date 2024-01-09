Шойгу лично направил телеграммы воинским частям и соединению, ставшим гвардейскими в ходе СВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отправил телеграммы воинским частям и соединению, выделяющимся своими заслугами в специальной военной операции, в связи с присвоением им почетного наименования гвардейских.
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