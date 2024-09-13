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Дан старт Всероссийского Конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Дан старт Всероссийского Конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

МОтд МВД России Кировградское BrisperВ целях повышения престижа службы в органах внутренних дел  и формирования позитивного общественного мнения  о деятельности  полиции пройдет Всероссийский Конкурс детского рисунка  «Мои родители работают в полиции».

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