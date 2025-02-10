Северодвинец напал с ножом на автомобиль Росгвардии

Мужчина, угрожавший ножом и повредивший служебный автомобиль, задержан сотрудниками Росгвардии.Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области, во время патрулирования сотрудники заметили человека, похожего по приметам на разыскиваемого.
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