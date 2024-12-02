Минобороны открыло на Ямале центр помощи бойцам СВО

В Новом Уренгое открылось представительство Военно-социального центра (ВСЦ) Минобороны РФ. Сотрудники ВСЦ займутся оказанием помощи действующим участникам СВО и их семьям, рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Казановская.
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