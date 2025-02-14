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Закон, порядок, государство

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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО, заключившие первые контракты, обучаются армейской тактической стрельбе

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО, заключившие первые контракты, обучаются армейской тактической стрельбе

На занятиях военнослужащие изучают навыки ведения огня из различных положений: стоя, сидя, лежа и при движении.

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