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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Култхард об уходе Риккардо: «Ф-1» – это не шоу друзей. Тут все решает время на круге»

Култхард высказался об уходе Риккардо. Австралиец провел на Гран-при Сингапура свой последний этап в «Ф-1» – уже с Гран-при США в составе «РБ» его заменит Лиам Лоусон.

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