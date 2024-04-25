Потеряли паспорт за границей? Как безопасно вернуться домой

Иногда могут возникнуть ситуации, когда проездные документы теряются или повреждены. В этом случае гражданам Молдовы необходимо знать, какие существуют решения для безопасного возвращения в Республику Молдова.
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