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Очередной тестовый пуск американской МБР МБР Minuteman III сорвался из-за неполадок

Очередной тестовый пуск американской МБР МБР Minuteman III сорвался из-за неполадок

Один из элементов ядерной триады США деградирует.Очередной тестовый пуск американской МБР МБР Minuteman III с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния сорвался из-за неполадок, ракету ликвидировали в полете над Тихим океаном, говорится в заявлении ВВС США, которое приводит РИА Новости.

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