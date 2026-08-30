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Царьград

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Огненный шторм. 72 судна под ударами и атаки на Киев: ВС России ломают логистику ВСУ

Огненный шторм. 72 судна под ударами и атаки на Киев: ВС России ломают логистику ВСУ

ВС России продолжают давить на логистику ВСУ сразу на нескольких направлениях. Под ударами оказываются суда, порты, железнодорожные узлы и объекты военной инфраструктуры.

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