Жительница Казани перевела мошенникам полтора миллиона рублей на замену счетчиков

47-летняя жительница Казани перевела мошенникам полтора миллиона рублей якобы за замену счетчиков. Как сообщают в МВД по РТ, женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и предложил бесплатно заменить счетчики.
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