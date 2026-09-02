Садыр Жапаров заявил о важности пакистанских портов для Киргизии

Садыр Жапаров и Шахбаз Шариф обсудили вопросы транспорта и логистики. Президент Киргизии отметил, что пакистанские морские порты открывают доступ к рынкам Южной Азии, в то время как Киргизия может стать транспортным мостом к Центральной Азии.
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