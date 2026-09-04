Каждый пятый новый авто в РФ куплен не у дилеров. Как так вышло?

Российский авторынок сейчас существует словно в двух разных измерениях. С одной стороны – стройные ряды прайс-листов у официальных дилеров, с другой – реальность «серых» схем ввоза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Известный навороч...
- Водители смогут з...
- Долю иностранных ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым