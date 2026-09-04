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За рулем

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Каждый пятый новый авто в РФ куплен не у дилеров. Как так вышло?

Каждый пятый новый авто в РФ куплен не у дилеров. Как так вышло?

Российский авторынок сейчас существует словно в двух разных измерениях. С одной стороны – стройные ряды прайс-листов у официальных дилеров, с другой – реальность «серых» схем ввоза.

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