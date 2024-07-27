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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о трансферах «Сити»: «Если никто не уйдет, состав останется прежним» 

Пеп о трансферах «Сити»: «Если никто не уйдет, состав останется прежним» 

18 июля «горожане» объявили о переходе вингера «Труа» и сборной Бразилии, который прошлый сезон провел в аренде в «Жироне».

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