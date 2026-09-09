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Царьград

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Попросил еще $27 млрд: запросы Зеленского обеспокоили чиновников в Европе

Попросил еще $27 млрд: запросы Зеленского обеспокоили чиновников в Европе

Европа занервничала из-за новых запросов Зеленского: ему надо еще $27 млрд.Владимир Зеленский неожиданно запросил у Запада ещё 27 миллиардов долларов, и этот запрос заставил Европу занервничать.

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