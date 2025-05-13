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Мода и Шоу-бизнес

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Певец Дмитрий Маликов: «Сейчас проживаю особый период, о котором знают единицы»

Певец Дмитрий Маликов: «Сейчас проживаю особый период, о котором знают единицы»

В этом году Дмитрий Маликов отметил юбилей. Популярному артисту, музыканту исполнилось 55 лет, но кто даст?! Певец продолжает активно работать: записывает новые песни и музыкальные композиции, гастролирует и даже участвует в коллаборациях с молодыми исполнителями.

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