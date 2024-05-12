Неделя мудрецов

Богатая на события минувшая неделя начиналась с опасений украинских атак по Крымскому мосту, вместила «снежную» инаугурацию, необычно холодный парад Победы, переназначение Михаила Мишустина, а заканчивалась — в ее рабочей части — наступлением ВС РФ в белгородском приграничье.