Ненаказуемая российская компания, от которой зависит половина мира (и это не «Газпром»)

Лев Добрый

Есть анекдот на эту тему. Задержали американца наши полицейские и отправили его в кутузку. Через некоторое время пришёл к нему наш представитель МИД-а и видит, что американец плачет. Почему вы плачете, спросил он его, но американец молчит И продолжает плакать. Тогда дипломат спросил его, а может быть вы воды хотите - молчит, а может быть вы кушать хотите - молчит, дипломат обиделся и говорит ему - тогда хрень тебе в задницу! Охранник кавказской национальности сказал дипломату - НАЧАЛЬНИК, ДАВАЛИ, ПОЭТОМУ И ПЛАЧЕТ!😎😜👍😀