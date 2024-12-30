В Республике Коми в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и общественники дарят детям праздник

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми и члены Общественного совета при ведомстве Андрей Юркин и Анастасия Селихова поздравили с наступающим Новым годом детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.