В России впервые за 13 лет зарегистрировали новый Bugatti

В России впервые за последние 13 лет зарегистрировали новый Bugatti. Речь идет о модели W16 Mistral мощностью 1,6 тыс.
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