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Мода и Шоу-бизнес

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Павел Прилучный предоставил доказательство того, что их общий с Агатой Муцениеце сын всегда хотел жить с ним

Павел Прилучный предоставил доказательство того, что их общий с Агатой Муцениеце сын всегда хотел жить с ним

Павел Прилучный продолжает игнорировать решение суда и не отдает сына бывшей жене Агате Муцениеце. Напомним, в октябре суд встал на сторону актрисы, постановив, что 11-летний Тимофей останется с мамой до завершения разбирательств.

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