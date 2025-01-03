Павел Прилучный предоставил доказательство того, что их общий с Агатой Муцениеце сын всегда хотел жить с ним

Павел Прилучный продолжает игнорировать решение суда и не отдает сына бывшей жене Агате Муцениеце. Напомним, в октябре суд встал на сторону актрисы, постановив, что 11-летний Тимофей останется с мамой до завершения разбирательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии