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Промышленные цены в Китае резко выросли

Промышленные цены в Китае резко выросли

Промышленная инфляция в Китае в июне ускорилась до максимума за четыре года, сообщает Reuters.  Индекс цен производителей вырос на 4,1% год к году после 3,9% в мае, что усилило давление на маржу компаний на фоне слабого внутреннего спроса.

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