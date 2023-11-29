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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов и Еременко покинули группу Крыловой и планируют тренироваться в США (РИА Новости)

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом. По информации источников, Морозов и Еременко планируют тренироваться в США, курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

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