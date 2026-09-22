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Журнал «Профиль»

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Lada Vesta с мотором 1,8 литра поступит в продажу до конца осени

Lada Vesta с мотором 1,8 литра поступит в продажу до конца осени

Главная новинка для Lada Vesta – бензиновый 1,8 на 132 л.с. плюс набор свежих систем. Такой агрегат также заявлен для Aura и кроссовера Azimut.

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