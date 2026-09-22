Lada Vesta с мотором 1,8 литра поступит в продажу до конца осени

Главная новинка для Lada Vesta – бензиновый 1,8 на 132 л.с. плюс набор свежих систем. Такой агрегат также заявлен для Aura и кроссовера Azimut.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым