В Петербурге продают бас-гитару с автографами участников The Doors

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Гитару с автографами солиста Джима Моррисона и других участников американской группы The Doors продают в Петербурге за 3 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе «Авито».
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