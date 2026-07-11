Почему в помещении тяжело дышать, даже когда чисто: скрытая угроза ковролина

За годы работы с интерьерами я привыкла доверять не только глазам, но и собственным ощущениям. Бывает, захожу в офис или переговорную — визуально всё идеально: поверхности сияют, бумаги разложены по папкам, а на полу лежит презентабельный ковролин без единого видимого пятнышка.