Шпионы вербуют китайцев по телефону и через социальные сети — МГБ КНР

Иностранные шпионы скрывают свою личность, покупая номера телефонов и аккаунты в социальных сетях в Китае, чтобы выдавать себя за рекрутеров или близких друзей для сбора личной информации, предупредило главное разведывательное управление страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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