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Около двух тысяч курсантов учебного центра ВВО сдали выпускные экзамены на полигонах в Забайкалье

Около двух тысяч курсантов учебного центра ВВО сдали выпускные экзамены на полигонах в Забайкалье

В ближайшее время военнослужащие будут распределены по соединениям и воинским частям ВВО. Отметим, что ни один военнослужащий по призыву не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.

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