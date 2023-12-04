Какую сумму AIPA использовала из управляемого фонда в этом году?

С начала 2023 года по настоящее время Агентству по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) удалось выделить из управляемого Фонда более 1 миллиарда 872 миллионов леев на запросы о предоставлении субсидий по различным механизмам стимулирования, отмечает Noi.