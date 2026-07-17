От археологии до закулисья: как превратить лето в приключение?

Лето — это не только отдых от учебы, но и идеальное время, чтобы открыть для себя что-то новое. Если тебе от 14 до 22 лет и у тебя есть «Пушкинская карта», пора превратить обычные каникулы в настоящее приключение.
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