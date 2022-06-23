Осипов обещает обеспечить временный проезд на размытых дорогах в Балейском районе

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что на повреждённых из-за паводков дорогах Балейского района в скором времени обеспечат временный проезд, а уже после там будет проведён капремонт.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что на повреждённых из-за паводков дорогах Балейского района в скором времени обеспечат временный проезд, а уже после там будет проведён капремонт.
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