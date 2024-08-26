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"Теперь у него два выхода. Первый – отказаться от работы на ЦРУ и провести в тюрьме много лет. Второй – согласиться. Тогда он выйдет на свободу. Но уже не свободным."

"Теперь у него два выхода. Первый – отказаться от работы на ЦРУ и провести в тюрьме много лет. Второй – согласиться. Тогда он выйдет на свободу. Но уже не свободным."

Мы никогда не встречались лично. Был один эпизод в августе 2012 года, когда Дуров хотел со мной встретиться, сам запросил срочную встречу, но потом отказался от неё.

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Комментарии
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Vasily Golov
Пошел на контакт и нет 1 млрд подписчиков Телеграмм.Потом крах и довольно с большой скоростью.Коды известны почта известна.домен известен.Кому это нужно?
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2 час.
VG
Vasily Golov
Затопленные дома в Сибири.Причины две. 1.Разрешение есть или нет на застройку пойм рек сибирских 2.Обязательное страхование домовладений.как было при СССР.Его нет.Зачем тратить деньги ежегодно,когда пусть государство беспокоится о моем доме.Президент США обещал подвести э/энергию и разбрасывал рулоны туалетной бумаги. 30% населения забрали страховку и уехали.
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2 час.
Анатолий Пахотин
А пошел он лесом. Сволочь и предатель. Лично мне его нисколько не жалко. Допрыгался подонок, показывая направо и налево свою гениальность
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1 час.

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