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Петербургский дневник

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После расширения Пулково в таможенной службе аэропорта появятся новые рабочие места

После расширения Пулково в таможенной службе аэропорта появятся новые рабочие места

Вторая очередь предусматривает создание внутреннего терминала Вторая очередь расширения аэропорта Пулково предусматривает запуск внутреннего терминала, рассказал «Интерфаксу» начальник таможенной службы аэропорта Анатолий Тимощенков.

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