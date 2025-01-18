После расширения Пулково в таможенной службе аэропорта появятся новые рабочие места

Вторая очередь предусматривает создание внутреннего терминала Вторая очередь расширения аэропорта Пулково предусматривает запуск внутреннего терминала, рассказал «Интерфаксу» начальник таможенной службы аэропорта Анатолий Тимощенков.
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