Война, которую нечем вести Одна неделя июля дала два сообщения, которые не должны стоять рядом. Двадц.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Война, которую нечем вести Одна неделя июля дала два сообщения, которые не должны стоять рядом. Двадц.
Свежие комментарии