«Паутина» была только началом? Украина готовит теракты, которые удивят даже США

БлокнотРУ Вашингтон обеспокоен, но Киев не останавливается: по данным WP, СБУ и ГУР планируют новые удары по аэродромам и кораблям России — и не только на суше, но и на море.
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