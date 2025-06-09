Самбисты из Бабушкинского взяли два золота, серебро и три бронзы на престижном турнире

Суворовцы-самбисты Московского суворовского военного ордена Почёта училища завоевали шесть медалей, в том числе две золотых, в открытом турнире по спортивному самбо, который прошел в спортивном зале московского клуба единоборств «Чистая победа».
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