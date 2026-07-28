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Раскрыто еще одно решение для осужденного главного редактора российского телеканала

Раскрыто еще одно решение для осужденного главного редактора российского телеканала

Московский городской суд увеличил штраф до 300 тысяч рублей заочно осужденному на 8 лет главному редактору телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихону Дзядко (признан иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России и неисполнение обязанностей иноагента.

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