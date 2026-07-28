Раскрыто еще одно решение для осужденного главного редактора российского телеканала

Московский городской суд увеличил штраф до 300 тысяч рублей заочно осужденному на 8 лет главному редактору телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихону Дзядко (признан иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России и неисполнение обязанностей иноагента.
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