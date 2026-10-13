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Курские новости

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Электромобиль Tesla бывшего губернатора Курской области стоит в отстойнике год

Электромобиль Tesla бывшего губернатора Курской области стоит в отстойнике год

Электромобиль экс-министра транспорта России Романа Старовойта, снятый с регистрации через три месяца после его смерти, находится на стоянке брошенных машин и до сих пор не нашел нового владельца.

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