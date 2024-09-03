Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Турции едва не линчевали солдата США: Американца еле отбили

В Турции едва не линчевали солдата США: Американца еле отбили

Фото: Thorsten Gutschalk/Globallookpress В Измире турки избили американского солдата из-за того, что США поддерживают Израиль в его войне с Палестиной.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Пора америкосам на их законное место под плинтус.пусть дома тихо сидят
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7 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Они довыйобываются.
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Лилианна Марченко
А упитанный какой...
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