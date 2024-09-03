В Турции едва не линчевали солдата США: Американца еле отбили

Фото: Thorsten Gutschalk/Globallookpress В Измире турки избили американского солдата из-за того, что США поддерживают Израиль в его войне с Палестиной.
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